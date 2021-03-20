أزمة نزع الأيديولوجيا في الفلسفة - مالك ابوعليا

2021/03/20 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مالك_ابوعليا كاتبة المقال: الماركسية السوفييتية نينا ستيبانوفنا يولينا*ترجمة مالك أبوعلياان الرغبة في جمع نتائج تطور الفكر الفلسفي في القرن العشرين، من أجل تحليل الجوانب التي تُميزها وما تنطوي عليه من نجاحات واخفاقات، قد ظهرت بوضوح في الأدب البرجوازي في العقدين الماضيين.



لا يوجد شيء يُثير الدهشة في هذه الحقيقة على هذا النحو.



يُعَد منتصف القرن العشرين مَعلَماً زمنياً ذو أهمية تكفي لدفع المفكرين ......





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