مصادر تكشف اتفاق اولي بين الكتل الشيعية مع وفد كردستان

2021/03/20 | 08:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر وتسريبات، عن اهم بنود الاتفاق الأولي الذي جرى بين الكتل الشيعية مساء امس الجمعة مع وفد كردستان العراق....

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