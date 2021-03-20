عواد: كردستان “تضحك” على الحكومة ورؤساء الكتل .. بإمكاننا تمرير الموازنة بسهولة

2021/03/20 | 08:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

رأى النائب عن تحالف الفتح عدي عواد، السبت، أن إقليم كردستان العراق مازال يضحك على الحكومة ورؤساء الكتل بخصوص مفاوضات الموازنة، فيما أشار إلى إمكانية تمرير قانون الموازنة بسهولة.

وقال عواد في حوار تابعته /المعلومة/، إن “إقليم كردستان لازال يضحك على الحكومة ورؤساء الكتل وان وفد الإقليم يتعمد تضليل الحقائق”، مبينا أن “المادة التي تم الاتفاق عليها مع رؤساء الكتل عبارة عن ضحك”.

وأضاف أن “الــــ 250 ألف هي من نفط كركوك والموصل وهي ليس نفط الإقليم”، مؤكدا “الإصرار على تعديل المادة 11 ويجب اقرارها وفق الدستور”.

وأوضح عواد أنه “لدينا الأغلبية وبإمكاننا تمرير الموازنة بكل يسر وسهولة”، مشيرا إلى أن “الذي يريد وحدة الشعب والعملية السياسية عليه ان يكون منصفا”.



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