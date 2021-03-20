2021/03/20 | 08:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد.



.

حذر رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي ومراقبة البرنامج الحكومي حازم الخالدي، السبت، من أن الموازنة تحتوي على مواد كارثية، مؤكدا الكتل التي ستصوت على الموازنة هي التي تتحمل مسؤولية الكارثة

وقال الخالدي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “الموازنة تحتوي على مواد كارثية منها غبن محافظات الوسط والجنوب وبيع أصول الدولة”، مؤكدا أنه “لا توجد مساواة في الموازنة بين البصرة وكردستان على الرغم من أن البصرة تنتج 90% من نفط العراق”.

وأضاف أن “هناك مجاملات سياسية بخصوص حصة كردستان في الموازنة”، لافتا إلى أن “الكتل التي ستصوت على الموازنة هي التي تتحمل مسؤولية الكارثة”.

وأشار الخالدي إلى “جمع تواقيع نيابية لتغيير سعر صرف الدولار”، مبينا أن “بعض الجهات ترفض تغيير سعر الصرف وأخرى تطالب بتغيره”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة نيابية: الموازنة تضم “كوارث” ومن سيصوت عليها يتحمل المسؤولية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة نيابية: الموازنة تضم “كوارث” ومن سيصوت عليها يتحمل المسؤولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).