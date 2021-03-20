2021/03/20 | 08:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 1 دقیقة

7 مشاهدة

دعت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة،فرقها بفرض الغرامات على مقيمي مجالس العزاء واحالتهم الى القضاء.

وقال بيان للوزارة تلقىNRT عربية نسخة منه، ان "وزارة الصحة والبيئة حملت الاشخاص الذين يقومون باقامة مجالس العزاء مسؤولية زيادة اعداد الاصابات ووجهت فرقها الصحية بفرض الغرامات واحالتهم للقضاء حسب قانون الصحة العامة".

وكانت وزارة الصحة قد اعلنت في وقت سابق تسجيل 5258 اصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 41 مصابا، وشفاء 4237 حالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تفرض غرامات على نشاطات اجتماعية معينة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تفرض غرامات على نشاطات اجتماعية معينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).