ولجنة نيابية ترفض تخفيض مخصصات هذه الشريحة

2021/03/20 | 08:51 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعيَّة والهجرة والمهجرين النيابيَّة، اليوم السبت، عن بلوغ عدد العاطلين في البلاد نحو 15 مليوناً، معلنةً رفضها لأي تخفيض بمخصصات الرعاية الاجتماعيَّة في موازنة 2021.وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي في تصريح صحفي، إنَّ “اللجنة ستقرأ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي القراءة الثانية بعد الانتهاء من قراءة قانون الموازنة”، لافتاً إلى أنَّ “القانون سيخدم شريحة العمال وسينصفهم بالشكل الامثل”.وتابع أنَّه “سيقر بعد أنْ يصبح قانوناً ناضجاً اذا تمت دراسته من جميع النواحي”.واعلن “بلوغ عدد العاطلين في البلاد نحو 15 مليونا، أغلبهم من الشباب”، معرباً عن أمله بأنْ “تشهد المدة القليلة المقبلة تنفيذ ورش عمل […]

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