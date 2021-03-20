لجنة نيابية ترفض تخفيض مخصصات هذه الشريحة

2021/03/20 | 08:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعيَّة والهجرة والمهجرين النيابيَّة، اليوم السبت، عن بلوغ عدد العاطلين في البلاد نحو 15 مليوناً، معلنةً رفضها لأي تخفيض بمخصصات الرعاية الاجتماعيَّة في موازنة 2021.وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي في تصريح صحفي، إنَّ “اللجنة ستقرأ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي القراءة الثانية بعد الانتهاء من قراءة قانون الموازنة”، لافتاً إلى […]

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