الأمم المتحدة تؤكد استمرارها في مكافحة

2021/03/20 | 08:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم أمس الجمعة تقريره السنوي حول كيفية عمل المنظمة للقضاء على "الاستغلال والاعتداء" الجنسي خلال جائحة كورونا.

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