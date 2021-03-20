البرلمان يعتزم التصويت ثلاثة قوانين بارزة خلال الاسبوعين المقبلين

2021/03/20 | 09:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد عضو مجلس النواب جواد الموسوي، السبت، عزم البرلمان التصويت على ثلاثة قوانين مفصلية خلال الجلسة الاسبوعين المقبلين، ابرزها قانون حل مجلس النواب.

وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “النشاط السياسي في مجلس النواب غير مسبوق بتاريخه حيث يشهد الاستعداد للتصويت على ثلاثة قوانين عالقة خلال الأسبوعين المقبلين”.

وأضاف، أن “اليوم قد يشهد التصويت على قانون الموازنة الاتحادية ومن ثم التفرغ للتصويت على قانون ادارة الدولة العراقية”.، مبينا أن “القانون الابرز الذي سيصوت على هو التصويت على موعد حل مجلس النواب وسيتم خلال الاسبوعين المقبلين على اكثر تقدير”.

تجدر الإشارة إلى ان مجلس النواب سيعقد، صباح اليوم، جلسة للتصويت على قانون موازنة 2021 بعد ان كانت مقررة مساء امس الجمعة.



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