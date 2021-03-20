ريال مدريد على استعداد للتعاقد مع رونالدو بمبلغ رمزي

2021/03/20 | 09:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يبدو أن الانتقادات الأخيرة التي طالت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب خروج فريقه يوفنتوس من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، قد تدفع اللاعب لمغادرة الفريق.وفي آخر مستجدات مسلسل إمكانية رحيل رونالدو عن فريق يوفنتوس الإيطالي، ذكرت إذاعة “كواترو” الإسبانية، أن النجم البرتغالي، قد يعود إلى فريقه السابق، ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بمبلغ رمزي.وبحسب الإذاعة، فإن إدارة الريال مستعدة لتقديم مبلغ رمزي فقط، لاستعادة المهاجم الهداف، بسبب معاناة النادي ماليا من جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا.وفي الوقت نفسه، لم تستبعد الصحيفة أن يدخل الريال، لاعب خط وسطه إيسكو، البالغ من العمر 28 […]

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