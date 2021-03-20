سائرون: فترة حل البرلمان يجب ان لا تطول لضمان عدم الدخول بالفراغ الدستوري

2021/03/20 | 09:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

ابدى تحالف سائرون، السبت، تأييده لحل مجلس النواب قبل عدة ايام من اجراء الانتخابات النيابية، مبينا ان فترة بقاء الحكومة دون البرلمان هو فراغ دستوري لا يمكن استمراره لفترة طويلة.

وقال النائب عن رياض المسعودي في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” المادة 64 من الدستور لم تحصر حل البرلمان قبل شهرين من الانتخابات وسنتجه الى حل مجلس النواب قبل ايام معدودة من موعد اجراء الانتخابات النيابية المبكرة”

وأضاف المسعودي، ان “تلك التوجهات لاتختلف عليها معظم القوى السياسية وهي تخشى من تفرد الحكومة في السلطة مع غياب البرلمان والسلطة التشريعة والرقابية “.

وأوضح، أن “فترة حل مجلس النواب هي مدة فراغ دستوري وستكون الحكومة في مدة تصريف الاعمال لذلك يجب ان لا تكون طويلة لضمان عدم حدوث خرق دستوري “.انتهى/ 25د

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