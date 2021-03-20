١٠٩ نائب: سنسقط الفقرة الخاصة برفع سعر الدولار اثناء التصويت

2021/03/20 | 09:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكد النائب محمد شياع السوداني، اليوم السبت، نجدد مطالبتنا باعادة بسعر صرف الدولار لان التأثير السلبي لارتفاعه بات يقض مضاجع الفقراء وذوي الدخل المحدود خاصة بعد ارتفاع اسعار بعض السلع الى ١٠٠%.واضاف السوداني ان “هذا بحد ذاته يمثل اعلان حرب ضد الفقراء ومحدودي الدخل، علما ان الحكومة عجزت عن اتخاذ اي اجراء للتخفيف …

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