الصحة ترد على أنباء توزيع لقاح كورونا في صيدليات خاصة

2021/03/20 | 09:19 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن مهمة استيراد وتوزيع لقاح كورونا خاصة بها حصرا، نافية الشائعات بشأن توفر اللقاح في بعض الصيدليات الخاصة.وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي، في تصريح صحفي، أنَّ “قرارات واضحة وصارمة صدرت من قبل مجلس الوزراء بعدم السماح لأي شركة أو جهة تابعة للقطاع الخاص بالمتاجرة باللقاح”، مبيناً أنَّ “أيَّ جهة تثبت متاجرتها باللقاح ستتعرض للمساءلة القانونيَّة “.وأضاف أنَّ “وزارة الصحة لم تمنح أي مكتب علمي أو مذخر أو صيدليَّة أو مستشفى أهلي حق إعطاء اللقاحات للمواطنين، وكل ما يتداول من شائعات بهذا الخصوص، غير صحيح وعارٍ عن الصحة، فاللقاح […]

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