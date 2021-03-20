ست مباريات بدوري الكرة الممتاز اليوم.. التوقيتات والقنوات الناقلة

2021/03/20 | 09:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تفتتح اليوم السبت (20 آذار 2021) الجولة (25) لمنافسات دوري الكرة الممتاز، بإقامة ست مباريات في بغداد والمحافظات، أهمها لقاء الجوية المتصدر بفريق زاخو، والشرطة الوصيف بنفط الوسط.

القاسم – الطلبة – الساعة (1:30 ظهراً) – تنقل مباشرة من قناة الشباب سبورت

الحدود – أمانة بغداد – الساعة الثانية ظهراً – تسجل وتبث مساءً من قتاة الشباب سبورت

الديوانية – النفط – الساعة الثانية ظهراً – تسجل وتبث مساءً من قتاة الشباب سبورت

الجوية – زاخو – الساعة الرابعة عصراً – تنقل مباشرة من قناة الشباب سبورت

نفط البصرة – الصناعات – الساعة السادسة مساءً – تسجل وتبث مساءً من قتاة الشباب سبورت

نفط الوسط – الشرطة – الساعة (6:30 مساءً) – تنقل مباشرة من قناة الشباب سبورت

يشار الى ان الجولة نفسها ستختتم يوم غد الاحد بإقامة اربع مباريات.

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