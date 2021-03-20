وفرنا له فرصة عمل سابقاً.. رد رسمي على طلب المهندس ’’ذي الساقين المقوسين’’ تعيينه في النفط

2021/03/20 | 09:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان:

ردت شركة نفط ميسان، اليوم السبت (20 اذار 2021) على مناشدة المهندس حمزة الياسري، التي انتشرت بشكل كبير خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلبه التعيين على ملاك شركات النفط العراقية.

وقالت الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن ""مدير عام شركة نفط ميسان المهندس علي جاسم حمود اطلع على مناشدة المهندس (حمزة الياسري) التي نشرها على صفحته الشخصية في منصة (الفيس بوك) وتناولتها بعض منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام".

وأضاف البيان: "لقد حازت تلك المناشدة على اهتمام كبير من إدارة الشركة متمثلة بالسيد المدير العام الذي كان باتصال مع وزير النفط المهندس إحسان عبد الجبار اسماعيل، فور الاطلاع على منشور المهندس حمزة الياسري، وتم طرح الموضوع أمام أنظار الوزير".

وتابع: "سيتم رفع طلب إلى الوزير يخص توفير فرصة عمل لصاحب المناشدة بحسب الضوابط والتعليمات الخاصة بهذا الشأن، والبت بإسعاف طلبه عبر توفير الفرصة المناسبة واللائقة بتحصيله الدراسي لغرض تعيينه في شركة نفط ميسان أو إحدى الشركات العاملة بمعيتها".

ونوهت الشركة إلى أنها "سبق ووفرت للمهندس حمزة الياسري، فرصة للعمل في إحدى الشركات العاملة ضمن مشاريع المنافع الاجتماعية بتدخل مباشر من قبل المدير العام الا انه اعتذر عن الاستمرار بداعي حصوله على تعيين في المعهد التقني بعد المباشرة بالعمل لمده شهرين".

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