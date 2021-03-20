شاب يحرق منزله وينتحر بسبب الفقر والبطالة في احدى نواحي بابل

2021/03/20 | 09:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/ اقدم شاب على الانتحار باشعال النيران في منزله ونفسه في ناحية الحمزة الغربي جنوب الحلة مركز محافظة بابل.وقال مصدر في شرطة بابل:" ان الشرطة تلقت بلاغا عن قيام شاب في الثلاثين من عمره باشعال النيران في منزله ونفسه اليوم بسبب البطالة والفقر ".واضاف :" ان الدفاع المدني اخمد الحريق ، فيما توفي الشاب اثناء نقله إلى المستشفى "./ انتهى

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