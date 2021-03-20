2021/03/20 | 09:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعاعلنت الهيأة العامة للجمارك، اليوم السبت، عن تسهيل دخول 18 صهريجا محملا بمادة الأوكسجين عبر مركز سفوان.وذكر بيان للهيأة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن " موظفي مركز جمرك سفوان الحدودي قاموا بتسهيل دخول 18 صهريجا محملا بمادة الأوكسجين الطبي خلال الفترة من 13 وحتى 18 من هذا الشهر"، مشيرا الى انه " تم اكمال جميع إلاجراءات الجمركية لرفد القطاع الصحي ضمن حملة مواجهة جائحة كورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسهيل دخول 18 صهريجا محملا بمادة الأوكسجين عبر مركز سفوان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسهيل دخول 18 صهريجا محملا بمادة الأوكسجين عبر مركز سفوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).