الصين تمنع بعض موظفيها من قيادة سيارات تسلا بسبب

2021/03/20 | 09:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيدت الصين استخدام مركبات تسلا من قبل موظفيها في المؤسسات العسكرية والوكالات المملوكة للدولة، مرجعة ذلك إلى مخاوف من أن البيانات التي تجمعها السيارات يمكن أن تكون مصدرا لانتهاك الأمن القومي، وفقا لما قالته مصادر مطلعة لوول ستريت جورنال.

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