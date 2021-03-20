2021/03/20 | 09:28 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش، اليوم السبت، إلى محافظة ذي قار، ليكون ثالث وزير يزور المحافظة بعد التوجيه الذي أصدره رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للوزراء، بزيارة المحافظة أسبوعياً.وذكر مراسلنا، أن وزير الكهرباء سيبحث في ذي قار مشاكل عقود الكهرباء وموضوع حصة المحافظة من الكهرباء خلال الصيف، بالإضافة موضوع استعدادات المؤسسات التابعة للوزارة خلال الصيف، وأيضاً مناقشة المشاريع التي يجري تنفيذها كمشروع المحطة البخارية المركبة.وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وجه في وقت سابق الوزراء بزيارة محافظة ذي قار أسبوعياً، وبعد هذا التوجيه زار وزير التربية علي الدليمي يوم الأحد الماضي، لمتابعة دوائر الوزارة ومستوى الخدمات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الكهرباء يصل الناصرية بعد توجيه الكاظمي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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