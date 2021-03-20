وزير الكهرباء يصل الناصرية

2021/03/20 | 09:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش، اليوم السبت، إلى محافظة ذي قار، ليكون ثالث وزير يزور المحافظة بعد التوجيه الذي أصدره رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للوزراء، بزيارة المحافظة أسبوعياً.وذكر مراسلنا، أن وزير الكهرباء سيبحث في ذي قار مشاكل عقود الكهرباء وموضوع حصة المحافظة من الكهرباء خلال الصيف، بالإضافة موضوع استعدادات المؤسسات التابعة للوزارة […]

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