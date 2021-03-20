برلمانية تطلق وصفا متشائما على مفاوضات تمرير الموازنة

2021/03/20 | 09:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت عضو مجلس النواب ليلى مهدي التميمي، السبت، ان مفاوضات تمرير الموازنة مازالت في بداياتها بسبب عمق الخلافات حولها و البرلمان سيضيف ويعدل فقرات اضافية خلال الساعات المقبلة.

وقالت التميمي في تصريح صحفي تابعه NRT عربية، اليوم (20 اذار 2021)، ان "المفاوضات مستمرة بين القوى السياسية المختلفة واللجنة المالية النيابية من اجل صياغة بعض الفقرات التي تمت تعديلها وهناك بعض الخلافات العميقة التي تحتاج الى تفاهمات اكثر".

وأضافت، ان "الموازنة فيها ارقام متشعبة وهي بحاجة الى صياغة وحسابات رياضة دقيقة ولا يمكن صياغة أي تعديل بشكل عشوائي".

واوضحت، ان "التفاهم مع إقليم كردستان شبه انتهى وما تبقى هو فقرات اضافية وصياغات ستنتهي بالاجتماعات الصباحية المبكرة للجنة المالية النيابية".

ا.ح

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