2021/03/20 | 09:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص نصيف تكشف عن اتفاق بين وبغداد واربيل وصفته “بالخيانة” للعراق المركز الخبري الوطني.

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