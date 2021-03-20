بالوثيقة.. الأسدي يجري تغييراً إدارياً جديداً في ذي قار

2021/03/20 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أجرى محافظ ذي قار المكلف، عبد الغني الأسدي، تغييراً إدارياً جديداً، يقتضي بتكليف قائممقام جديد لقضاء الرفاعي، وبالوكالة، لحين تسمية مرشح من مجلس الوزراء.

وتضمنت وثيقة صادرة عن الأسدي، أنه "تقرر إعفاء المهندس كاظم موسى عطا من منصب قائممقام قضاء الرفاعي ويعاد إلى مديرية البلديات".

وأضاف الأسدي، أن "الدكتور عمار ياسر حسين، يكلف بمهام منصب قائممقام قضاء الرفاعي وكالة، لحين تسمية أحد الأسماء المرشحة من قبل مجلس الوزراء".

يتبع.



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