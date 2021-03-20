شهيد وإصابتان بانفجار في صلاح الدين استهدف آمر فوج وقوة أمنية

2021/03/20 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، السبت (20 آذار 2021)، بانفجار عبوة ناسفة في ناحية يثرب استهدفت قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية والجيش والحشد العشائري.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت في منطقة البتار في أطراف ناحية يثرب جنوبي صلاح الدين، مستهدفة آمر فوج 13 من الشرطة الاتحادية والذي ترافقه قوة مشتركة من الجيش والحشد العشائري".

وأضاف، أن "الانفجار تسبب بمقتل مدني مسن على مقربة من الحادث، وإصابة اثنين من الحشد ونجاة آمر الفوج 13 في الشرطة الاتحادية".

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