النواب التركمان : يجب ان يكون تصدير نفط كركوك من مهام وزارة النفط حصرا

2021/03/20 | 09:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/طالب اعضاء مجلس النواب عن المكون التركماني بأن يكون تصدير نفط كركوك من مهام وزارة النفط حصرا .وقال النواب التركمان في بيان صحفي :" نطالب بان تلتزم حكومة اقليم كردستان بتصدير النفط المنتج من حقول الاقليم عن طريق شركة سومو التزاما بقرار المحكمة الاتحادية السابق ، مع الاخذ بنظر الاعتبار تكاليف النقل والاستخراج والتشغيل والكميات المستهلكة محليا في الاقليم وبما يتناسب مع الحجم السكاني " .وطالبوا في بيانهم بان يكون تصدير النفط المنتج من حقول شركة نفط الشمال من مسؤولية وزارة النفط الاتحادية حصرا عن طريق شركة سومو مع اعطاء ضمانات قانونية بما يحفظ استحقاقات اهالي محافظة كركوك من جميع الكميات المستخرجة ضمن الحدود الادارية للمحافظة ./ انتهى

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