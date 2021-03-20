تسهيل دخول 18 صهريجا محملة بالاوكسجين الطبي عبر منفذ سفوان

2021/03/20 | 09:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت هيئة الكمارك العامة، عن تسهيل دخول (18) صهريجا ، محملة بمادة الاوكسجين الطبي عبر مركز كمرك سفوان الحدودي.وقال اعلام الهيئة في بيان اليوم :" ان موظفي مركز كمرك سفوان الحدودي قاموا بتسهيل دخول (١٨) صهريجا ، محملة بمادة الأوكسجين الطبي خلال الفترة من ١٣ ولغاية ٣/١٨/ ٢٠٢١ ، بعد اكمال جميع الاجراءات الكمركية لرفد القطاع الصحي ضمن حملة مواجهة جائحة كورونا"./ انتهى8

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