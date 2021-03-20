الأمانة تغير موقع نصب بغداد وتعلن عن مكانه الجديد

2021/03/20 | 09:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن امين بغداد علاء معن، اليوم السبت، تغيير موقع نصب بغداد للفنان محمد غني حكمت ليتسيد موقعه المناسب في ساحة المتحف بمنطقة العلاوي.وقال معن في بيان، خلال اشرافه على مراحل تثبيت النصب بموقعه الجديد، إن “الكثير من المواطنين لم يشاهدوا جمالية النصب بسبب طبيعة موقعه بساحة الاندلس واختيار القاعدة التي لم تكن بمستوى […]

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