الأمانة تغير موقع نصب بغداد وتعلن مكانه الجديد

2021/03/20 | 09:53 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن امين بغداد علاء معن، اليوم السبت، تغيير موقع نصب بغداد للفنان محمد غني حكمت ليتسيد موقعه المناسب في ساحة المتحف بمنطقة العلاوي.وقال معن في بيان، خلال اشرافه على مراحل تثبيت النصب بموقعه الجديد، إن “الكثير من المواطنين لم يشاهدوا جمالية النصب بسبب طبيعة موقعه بساحة الاندلس واختيار القاعدة التي لم تكن بمستوى النظر المناسب الامر الذي اضاع من جمالية العمل الفني للفنان الكبير الراحل محمد غني حكمت”.واضاف، “ارتأينا تغيير موقع النصب ليصبح في قلب بغداد في ساحة المتحف وقرب كراج العلاوي المعروف لدى جميع العراقيين والتي يؤمها العديد من الزائرين من مختلف المحافظات العراقية وتضم المنطقة […]

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