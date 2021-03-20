اليوم انطلاق منافسات الجولة الـ 25 لدوري الكرة الممتاز

2021/03/20 | 09:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعتنطلقُ اليوم السبت منافسات الجولة الخامسة والعشرين لدوري الكرة الممتاز باقامة ست مباريات.وفي مباريات اليوم ستكون الانظار موجهة نحو ملعب الشعب الدولي الذي سيستضيف مباراة المتصدر القوة الجوية وزاخو صاحب المركز السابع، ويطمح اصحاب الدار الى استغلال الحالة المعنوية الجيدة للاعبيه وتعزيز موقعهم في الصدارة، في المقابل يتطلع المدرب الجديد لزاخو سامي بحت الى كبح تحقيق نتيجة ايجابية امام المتصدر.وسيشهد ملعب كربلاء الدولي لقاء اخر حيث يحل الشرطة الوصيف ضيفا ثقيلا على نفط الوسط، في سعي من الضيوف الى مواصلة تضييق الخناق على المتصدر والمنافسة على احراز اللقب، لكن المهمة لن تكون سهلة وهم يواجهون فريقا يطمح الى الاقتراب من المراكز الاربعة الاولى، وسيفتقد القيثارة الى خدمات العديد من اللاعبين الاساسيين بداعي الحرمان.وفي مواجهة اخرى يحتضن ملعب التاجي مباراة الحدود صاحب المركز التاسع عشر وأمانة بغداد الذي يحتل المركز التاسع، ويطمح الفريقان الى ترتيب اوراقهما، لاسيما الحدود الذي يعاني كثيرا هذا الموسم في حين ان بغداد خسر مباراته في الجولة الماضية امام الجوية.ويستضيف ملعب الكفل مواجهة فريق القاسم والطلبة في مشهد يبدو متساويا بينهما، حيث يرنو الفريقان الى الابتعاد عن مؤخرة الترتيب وتحقيق نتيجة ايجابية تكفل لهما البقاء في منافسات الدوري الممتاز.وسيكون ملعب الفيحاء شاهدا على لقاء نفط البصرة والضيف الثقيل الصناعات الكهربائية، ويأمل الاخير بالعودة الى بغداد وفي جعبته النقاط الكاملة التي ستكون كفيلة بتقدمه في جدول الترتيب.ويحل النفط ضيفا على الديوانية، وتبدو المهمة صعبة على الضيوف لاسيما ان اصحاب الارض يطمحون الى التعويض ونفض غبار خسارتهم الثقيلة امام الشرطة في الجولة الماضية، في المقابل سيسعى النفطيون الى لملمة اوراقهم وتصحيحالمسار.

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