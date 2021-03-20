2021/03/20 | 09:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد بحث جديد نشر في مجلة الجمعية الطبية الكندية أن الإصابة بفيروس كورونا أثناء الحمل مرتبطة "بتسمم الحمل والإملاص والولادة المبكرة" ونتائج سلبية أخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: الحوامل المصابات بكورونا معرضات لخطر الإملاص والولادة المبكرة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: الحوامل المصابات بكورونا معرضات لخطر الإملاص والولادة المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).