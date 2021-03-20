لاهور شيخ جنكي يوجه برقية الى جماهير شعب كوردستان

2021/03/20 | 10:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم السبت، برقية تهنئة الى جماهير شعب كوردستان بمناسبة عيد نوروز.

وجاء في برقية لاهور شيخ جنكي:

"نتقدم بالتهنئة بعيد نوروز لأهالي الشهداء الأبرار، وجماهير شعب كوردستان وإلى جميع الشعوب والأحرار الذين يجددون آمالهم ووعودهم وجهودهم كل عام في اعياد نوروز لتحقيق القيم العُليا.



إن شعبنا وأكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى، روحية نوروز، التغلب على الظلام، معنويات الفداء للتحرر، التجدد، الإزدهار والحرية والعدالة.



كلنا أمل من الشخصيات والأطراف الوطنية والسياسية والإجتماعية في كوردستان، أن ينظروا إلى طبيعة وربيع نوروز بعين العِبرة، وأن يجعلوا العام الكوردي الجديد، عام إنسجام، تقديم الخدمات وتطوير الخير العام بعضنا أمام البعض وأمام جماهير شعب كوردستان".

PUKmedia

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