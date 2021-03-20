مجلس النواب يعقد جلسة للتصويت على الموازنة السبت

2021/03/20 | 10:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم السبت جلسة للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وعقد وفد حكومة اقليم كوردستان المفاوض برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان عددا من الاجتماعات مع الاطراف في مجلس النواب وهيئة الرئاسة بمجلس النواب واللجنة المالية النيابية، أثمرت بتثبيت حصة الكورد في مشروع قانون الموازنة واعداد مسودة مشروع القانون من قبل اللجنة المالية والتي من المقرر ان يصوت عليها اعضاء مجلس النواب في جلسة اليوم التي ستنعقد في تمام العاشرة من صباحا.

وفي هذا الصدد قال بختيار شاويس المتحدث باسم كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب لـ PUKmedia، يوم السبت: انه وفق الاتفاق مع بغداد فأن حكومة اقليم كوردستان ملزمة بارسال 250 الف برميل يوميا الى شركة النفط العراقية (سومو).

واضاف: ان مجلس النواب أجل التصويت على مشروع قانون الموازنة في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، الى الساعة العاشرة من صباح اليوم.

وكانت اللجنة المالية النيابية قد صوتت ليلة أمس الجمعة، على تثبيت حصة اقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية لعام 2021.

واوضح النائب شيروان ميزرا، عضو اللجنة المالية في تصريح سابق لـ PUKmedia: ان اجتماع اللجنة انتهى قبل قليل، موضحا، ان اللجنة صوتت على المادة الـ 11 الخاصة بحصة اقليم كوردستان في الموازنة المالية.

PUKmedia خاص

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