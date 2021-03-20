إقالة 5 موظفين من البيت الأبيض بسبب “الماريخوانا

2021/03/20 | 10:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفاد البيت الأبيض، يوم أمس الجمعة، بأنه أقال خمسة من موظفيه بسبب تعاطي “الماريخوانا”، بالرغم من الكشف عن سياسة جديدة منذ أسابيع، أكثر تساهلا، حول الاستخدام السابق لهذا المخدر.وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في “تويتر”، فصل هؤلاء الموظفين الخمسة، وجاء ذلك بعد أن كانت صحيفة “دايلي بيست” قد نشرت أنه “تم […]

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