بيان من التربية مع انطلاق امتحانات نصف السنة والكورس الأول

2021/03/20 | 10:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، عن توجه طلبة وتلاميذ المرحلة الابتدائية والثانوية والمهنية ومعاهد الفنون لأداء امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول للمراحل الدراسية كافة.وقالت الوزارة في بيان، إن “الامتحانات انطلقت في محافظات البلاد كافة عدا إقليم كردستان وذلك بعد استكمال تجهيز المدارس باللوازم والمستلزمات المطلوبة من أوراق ودفاتر امتحانية، وتعميم الضوابط والتعليمات المعتمدة بشأن العملية الامتحانية فضلاً عن مسألة تعفير وتعقيم القاعات الامتحانية والالتزام التام بشروط الوقاية الصحية المتعلقة بجائحة كورونا بالتعاون مع الفرق الصحية”.وأعربت الوزارة عن “شكرها وتقديرها لابطال الجيش الابيض والفرق الصحية المتواجدة في المدارس منذ الصباح الباكر للاشراف على تطبيق اجراءات الوقاية […]

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