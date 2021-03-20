تشكيلة ريال مدريد المتوقعة اليوم ضد سيلتا فيجو.. توقيت المباراة والقناة الناقلة

2021/03/20 | 10:22 - المصدر: بغداد اليوم

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يستعد ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري الإسباني، في لقاءٍ يبحث فيه المرينجي عن مواصلة سلسلة انتصاراته.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويعتمد حامل اللقب بشكل كبير على كريم بنزيما، الذي سجل هدفين في مباراة إلتشي يوم السبت الماضي.

ويدخل ريال مدريد مباراة سيلتا فيجو وهو منتشٍ بالفوز على أتالانتا والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما يصل أصحاب الأرض لهذا اللقاء بمعنويات جيدة بعد تعادلهم بسان ماميس مع أتلتيك بيلباو في الجولة الماضية.

وشهدت قائمة ريال مدريد المستدعاة لهذا اللقاء، غياب سيرجيو راموس داني كارفاخال، ألفارو أودريوزولا وإيدين هازارد، وبالتالي فإن زين الدين زيدان سيعتمد على بعض الوجوه الاحتياطة، خاصةً في خط الدفاع.

وهذه تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد سيلتا فيجو حسب صحيفة "ماركا":

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: مارسيلو، لوكاس فاسكيز، ناتشو فيرنانديز ورافائيل فاران.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: كريم بنزيما، فينيسوس جونيور وماركو أسينسيو.

مباراة سيلتا فيجو وريال مدريد سوف تقام في تمام الساعة، (6:15 مساءً بتوقيت بغداد المحلي) ، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 3.

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