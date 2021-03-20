طلبة العراق يؤدون الامتحانات في المدارس بعد أشهر من التأجيل.. والتربية تصدر بياناً بالمناسبة

2021/03/20 | 10:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، السبت (20 آذار 2021)، انطلاق امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول، وسط الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "طلبة وتلاميذ المرحلة الابتدائية والثانوية والمهنية ومعاهد الفنون توجهوا لأداء امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول للمراحل الدراسية كافة (الابتدائية، الثانوية، التعليم المهني، معاهد الفنون الجميلة) للعام الدراسي 2020 – 2021".

وأضافت، ان "الامتحانات انطلقت في محافظات البلاد كافة عدا إقليم كردستان وذلك بعد استكمال تجهيز المدارس باللوازم والمستلزمات المطلوبة من أوراق ودفاتر امتحانية، وتعميم الضوابط والتعليمات المعتمدة بشأن العملية الامتحانية فضلاً عن مسألة تعفير وتعقيم القاعات الامتحانية والالتزام التام بشروط الوقاية الصحية المتعلقة بجائحة كورونا بالتعاون مع الفرق الصحية".

وأعربت الوزارة بحسب البيان عن "شكرها وتقديرها لابطال الجيش الابيض والفرق الصحية المتواجدة في المدارس منذ الصباح الباكر للاشراف على تطبيق اجراءات الوقاية والسلامة".

واختتم بيان الوزارة بالقول: "نتمنى بأن يُحقق جميع الطلاب الأعزاء نسب نجاح عالية تتناسب وحجم الاستعدادات والجهود التي بُذلت من قبل الأسرة التربوية"، مؤكدة ان "اجراء الامتحانات جاء لضمان استمرار المسيرة التعليمية لطلبتنا الأعزاء، مع الحفاظ على ارواحهم وحمايتهم بالشكل المطلوب".

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