تغيير موقع ’’نصب بغداد’’ العصي على المشاهدة وإعلان موقعه الجديد

2021/03/20 | 10:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت أمانة بغداد، السبت (20 آذار 2021)، تغيير موقع "نصب بغداد"، للفنان الراحل محمد غني حكمت، من ساحة الاندلس إلى منطقة العلاوي.

وقالت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "قامت بتغيير موقع نصب بغداد للفنان الراحل محمد غني حكمت ليتسيد موقعه المناسب بساحة المتحف بمنطقة العلاوي".

ونقلت الأمانة عن الأمين علاء المعمار قوله خلال اشرافه على مراحل تثبيت النصب بموقعه الجديد ان "الكثير من المواطنين لم يشاهدوا جمالية النصب بسبب طبيعة موقعه بساحة الاندلس واختيار القاعدة التي لم تكن بمستوى النظر المناسب الامر الذي اضاع من جمالية العمل الفني للفنان الكبير الراحل محمد غني حكمت".

واضاف: "إرتأينا تغيير موقع النصب ليصبح في قلب بغداد في ساحة المتحف وقرب كراج العلاوي المعروف لدى جميع العراقيين والتي يؤمها العديد من الزائرين من مختلف المحافظات العراقية وتضم المنطقة المتحف العراقي الذي يضم إرث العراق".

وتابع أمين بغداد: "في هذه المنطقة تسيدت بغداد مكانها وهي سيدة الكون واضافت شيء كبير للمشهد الحضري في قلب بغداد".

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