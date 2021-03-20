افتتاح جسر ستراتيجي في ناحية زمار بنينوى بعد اعادة اعماره

2021/03/20 | 10:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/افتتح مدير ناحية زمار احمد جعفر جسر / المفري / الستراتيجي بعد اعادة اعماره .وقال جعفر للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان" الكوادر الهندسية في بلديات نينوى انجزت اعمال اعادة اعمار وتأهيل الجسر الستراتيجي الذي يربط زمار بقضاء تلعفر ومدينة الموصل ".واضاف :" ان تمويل اعمار الجسر تم من صندوق اعمار ودعم المناطق المحررة "./انتهى

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