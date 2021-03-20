ضبط مستلزمات طبية وأجهزة كهربائية لم يصرح بها في منفذ ميناء ام قصر الشمالي

2021/03/20 | 10:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية ، عن ضبط حاويتين تحتويان على مستلزمات طبية وأجهزة كهربائية لم يصرح بها في منفذ ميناء ام قصر الشمالي.وذكر بيان للهيئة :" ان منفذ ميناء ام قصر الشمالي ضبط حاويتين تحتويان على مستلزمات طبية وأجهزة كهربائية لم يصرح بها تهربا من دفع الرسوم الكمركية والضريبية مما سبب هدرا بالمال العام".واضاف :" تمت احالة ما تم ضبطه إلى قاضي تحقيق محكمة ام قصر لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة "./انتهى8

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