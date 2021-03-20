بالصور : ضبط واتلاف ٥ اطنان من المحاصيل الزراعية الممنوعة من الاستيراد

2021/03/20 | 10:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت شعبة الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، ضبط ٥ اطنان من المحاصيل الزراعية الممنوعة من الاستيراد في ديالى.

وذكرت الاستخبارات العسكرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مفارز شعبة الاستخبارات في الفرقة الخامسة ولواء المشاة ١٩ تمكنت من ضبط شاحنة في سيطرة باوه محمود بقضاء خانقين بمحافظة ديالى، مشيرا الى ان "الشاحنة محملة بـ ٥ اطنان من محصول الطماطة الممنوعة من الاستيراد لتوفر المنتج الوطني مخبأة تحت مادة التفاح لتضليل الاجهزة الاستخبارية".

واضاف البيان، ان "العملية تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى وتأتي تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة والمتضمنة حماية المنتج المحلي وتشجيعه ومنع الاستيراد العشوائي".

واختتم ان "القوة قامت بتسليم الشاحنة والمواد المضبوطة الى الجهات المعنية التي قامت باتلافها".

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