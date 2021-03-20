2021/03/20 | 10:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. محافظ ذي قار يعفي قائممقام الرفاعي من منصبة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. محافظ ذي قار يعفي قائممقام الرفاعي من منصبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).