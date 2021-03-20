كربلاء.. اجتماع أمني يناقش خطة زيارة النصف من شعبان

2021/03/20 | 10:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة – واععقدت القيادات الامنية في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم السبت، اجتماعا امنيا لمناقشة خطة زيارة النصف من شعبان.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) إن " رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبد الامير يارالله وصل الى كربلاء المقدسة للاشراف على وضع الخطة الامنية المعدة لزيارة النصف من شعبان"، لافتا الى ان " يارالله عقد إجتماعا امنيا موسعا مع القوات المشتركة في مقر عمليات كربلاء".

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