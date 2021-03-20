البرازيل تعيد إحياء قانون

2021/03/20 | 10:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الشرطة في البرازيل استخدام قانون للأمن القومي مثير للجدل، كان مطبقا في حقبة الديكتاتورية، ضد منتقدي الرئيس جائير بولسونارو.

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