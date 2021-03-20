طلبة الابتدائية والثانوية يتوجهون اليوم لأداء امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول

2021/03/20 | 10:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة التربية، عن توجه طلبة وتلاميذ المرحلة الابتدائية والثانوية والمهنية ومعاهد الفنون لإداء امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول اليوم السبت الموافق الـ20 من شهر آذار الجاري للمراحل الدراسية كافة (الابتدائية، الثانوية، التعليم المهني، معاهد الفنون الجميلة) للعام الدراسي 2020 – 2021.

وقالت الوزارة في بيان أوردهُ المكتب الإعلامي، ان “الامتحانات انطلقت في محافظات البلاد كافة عدا إقليم كردستان وذلك بعد استكمال تجهيز المدارس باللوازم والمستلزمات المطلوبة من أوراق ودفاتر امتحانية، وتعميم الضوابط والتعليمات المعتمدة بشأن العملية الامتحانية فضلاً عن مسألة تعفير وتعقيم القاعات الامتحانية والالتزام التام بشروط الوقاية الصحية المتعلقة بجائحة كورونا بالتعاون مع الفرق الصحية”.

وأعربت الوزارة بحسب البيان عن “شكرها وتقديرها لابطال الجيش الابيض والفرق الصحية المتواجدة في المدارس منذ الصباح الباكر للاشراف على تطبيق اجراءات الوقاية والسلامة”.

وفي الختام تمنت الوزارة بأن “يُحقق جميع الطلاب الأعزاء نسب نجاح عالية تتناسب وحجم الاستعدادات والجهود التي بُذلت من قبل الأسرة التربوية، مؤكدة ان اجراء الامتحانات جاء لضمان استمرار المسيرة التعليمية لطلبتنا الأعزاء، مع الحفاظ على ارواحهم وحمايتهم بالشكل المطلوب”.

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