2021/03/20 | 10:28 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة بريطانية: لماذا توقفت خدمات موقع التواصل وتطبيق فيسبوك امس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/20 | 10:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة بريطانية: لماذا توقفت خدمات موقع التواصل وتطبيق فيسبوك امس) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة بريطانية: لماذا توقفت خدمات موقع التواصل وتطبيق فيسبوك امس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).