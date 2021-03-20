نائب عن صادقون: لن نشارك في جلسات البرلمان قبل تعديل المواد التي تمس حياة المواطن

2021/03/20 | 10:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية المنضوية في تحالف الفتح، عدي عواد، أن مشاركة التحالف في جلسة التصويت على قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021، ترتبط بتعديل المواد المهمة المتعلقة بحياة المواطنين، مشيراً إلى الاتفاق مع إقليم كوردستان على تسليم … Readmore

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