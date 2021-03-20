ذي قار: اكثر من600 الف طالب يؤدون اليوم امتحانات نصف السنة 


ذي قار: اكثر من600 الف طالب يؤدون اليوم امتحانات نصف السنة 
2021/03/20 | 10:30 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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