2021/03/20 | 10:30 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 122 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 2.7 مليون وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 122.262.706، وإجمالي الوفيات 2.700.817.وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ541.096 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 29.728.104.تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ290.314 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 11.871.390.في المرتبة الثالثة تأتي المكسيك بإجمالي وفيات 197.219، وإجمالي إصابات 2.187.910.وفي المرتبة الرابعة الهند من حيث عدد الوفيات بـ159.370، وإجمالي الإصابات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائمة محدثة بالدول الأكثر تضررا بوباء كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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