التربية تعلن انطلاق امتحانات نصف السنة لجميع المراحل

2021/03/20 | 10:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علنت وزارة التربية في الحكومة الاتحادية، عن توجه طلبة وتلاميذ المرحلة الابتدائية والثانوية والمهنية ومعاهد الفنون لإداء امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول اليوم السبت، للمراحل الدراسية كافة (الابتدائية، الثانوية، التعليم المهني، معاهد الفنون الجميلة) للعام الدراسي 2020 – 2021.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان الامتحانات انطلقت في محافظات البلاد كافة عدا إقليم كوردستان وذلك بعد استكمال تجهيز المدارس باللوازم والمستلزمات المطلوبة من أوراق ودفاتر امتحانية، وتعميم الضوابط والتعليمات المعتمدة بشأن العملية الامتحانية فضلاً عن مسألة تعفير وتعقيم القاعات الامتحانية والالتزام التام بشروط الوقاية الصحية المتعلقة بجائحة كورونا بالتعاون مع الفرق الصحية.

وأعربت الوزارة، حسب البيان، عن شكرها وتقديرها لابطال الجيش الابيض والفرق الصحية المتواجدة في المدارس منذ الصباح الباكر للاشراف على تطبيق اجراءات الوقاية والسلامة، متمنية بأن يُحقق جميع الطلاب نسب نجاح عالية تتناسب وحجم الاستعدادات والجهود التي بُذلت من قبل الأسرة التربوية، مؤكدة في الوقت نفسه، ان اجراء الامتحانات جاء لضمان استمرار المسيرة التعليمية لطلبتنا الأعزاء، مع الحفاظ على ارواحهم وحمايتهم بالشكل المطلوب.

PUKmedia اعلام وزارة التربية

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