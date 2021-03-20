نائب: تأجيل موعد انعقاد جلسة اقرار الموازنة

2021/03/20 | 10:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عضو في مجلس النواب، يوم السبت، عن تأجيل موعد انعقاد جلسة اقرار مشروع قانون الموازنة الى وقت آخر من اليوم السبت.

وكان بختيار شاويس المتحدث باسم كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب قد قال في تصريح سابق لـ PUKmedia، يوم السبت: انه وفق الاتفاق مع بغداد فأن حكومة اقليم كوردستان ملزمة بارسال 250 الف برميل يوميا الى شركة النفط العراقية (سومو)، لافتا الى انه من المقرر ان يعقد المجلس جليسه في الساعة العائرة من صباح اليوم.

من جانبه رجح النائب حسين نرمو عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم السبت، تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة الساعة الـ 12 من اليوم.

PUKmedia خاص

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